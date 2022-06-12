Künye
Kıbrıs 29
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...

Töre’den Ceviz Festivali ve Güzleyurt açık pazara ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke’de 12.si düzenlenen Ceviz Festivali’ni ziyaret etti.

12 Haziran 2022 Pazar 16:31
85 Okunma
Töre’den Ceviz Festivali ve Güzleyurt açık pazara ziyaret
banner48

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke’de 12.si düzenlenen Ceviz Festivali’ni ziyaret etti.
Başkan Töre, bu kapsamda festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri izlerken standları da ziyaret etti.
Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Töre, alışveriş de yaptı.
Lefke’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, festivalin 12.kez gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Töre, ayrıca bölgelerin kendine has ürün ve kültürlerinin ön plana çıkarılmasının önemine değindi.
Pandemi dönemi sonrası ertelenen bir çok aktivitenin bugünlerde gerçekleşiyor olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Başkan Töre,  bu tür etkinliklerin son dönemde yaşanan bir çok sıkıntıya rağmen halk için büyük bir moral ve motivasyon olduğunu ifade etti.
Başkan Töre, festivali ziyaretinin ardından Güzelyurt’a geçerek burada bulunan Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnafın ve vatandaş ile sohbet eden Töre, pazardan alışveriş de yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu
Çavuşoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu
Güzelyurt Polis Müdürlüğü santrali devre dışı...
Güzelyurt Polis Müdürlüğü santrali devre dışı...
Dikkat! Elektrik kesintisi olacak
Dikkat! Elektrik kesintisi olacak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim