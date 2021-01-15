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Türkiye'de aşılananların sayısı 500 bini geçti

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 500 bini geçti.

15 Ocak 2021 Cuma 14:27
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Türkiye'de aşılananların sayısı 500 bini geçti

Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 14.03 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 500 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.

"500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşılama programında 2. günde ulaşılan son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

28 gün arayla iki doz uygulanacak

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.

COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

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