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UBP, Dipkarpaz-Yeni Erenköy adayını belirledi!

UBP’nin belediye başkan adayları bir bir belli oluyor.

27 Ekim 2022 Perşembe 13:11
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UBP, Dipkarpaz-Yeni Erenköy adayını belirledi!



ÖZEL HABER- Bahar Sancar

Uzun zamandır CTP’nin yönetiminde olan Dipkarpaz bölgesi için UBP sahaya iddialı iniyor.

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Dipkarpaz-Yenierenköy Belediyesi için Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili Hamit Bakırcı’yı aday gösterecek.

Bakırcı’nın isminin belediye başkan adaylığında geçmesi bölgede heyecan yaratırken, Karpaz Bölgesindeki Ulusal Birlik Partililer Hamit Bakırcı’nın etrafında kenetlenmeye başladı.

Ulusal Birlik Partisi adaylarını aday tanıtım şöleni ile kamuoyuna duyuracak.

Son Güncelleme: 27.10.2022 13:22
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