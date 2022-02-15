UBP’nin 8+1+1 önerisi kabul görmedi mi ?

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'nin hükümet kurulmasına yönelik bugünkü görüşmesinden sonuç çıkmadı, özellikle UBP-DP arasındaki toplantıda bakanlıklar ve bağlı dairelerde sorun çıktı.



Siyasi kulislerden öğrendiği bilgilere göre UBP’nin 8+1+1 formülünü masaya koydu. DP’ye Turizm ve Kültür Bakanlığı, YDP’ye ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önerildi.



YDP’ye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Vakıflar İdaresi de teklif edildi.

Bu teklife YDP’nin olumlu yaklaştığı, ancak, özellikle görevden alınan Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay’ın YDP milletvekili olmasından dolayı Vakıflar İdaresi’nden itiraz olduğu öğrenildi.



UBP-DP-YDP koalisyonuna yönelik asıl krizin ise UBP-DP görüşmelerinde su yüzüne çıktığı öğrenildi.



DP’ye Turizm ve Kültür Bakanlığı önerilirken, Şehircilik Dairesi ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin bu bakanlıktan alınması, yerine Tiyatrolar Dairesi ve Devlet Senfoni Orkestrası Dairesi’nin verilmesi teklif edildi.



Demokrat Parti temsilcilerinin, hem vekil sayısı hem de oy oranı olarak YDP’den daha yüksek olduğunu belirttikleri, bu nedenle iki bakanlık istedikleri iddia edildi.



Siyasi kulislere göre DP, Turizm Bakanlığı ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı talep etti.

Görüşmeler bu noktada tıkandı.

Kaynak: YENİDÜZEN