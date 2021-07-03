Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu

3 Temmuz Uluslararası Dünya Kooperatif Günü’nde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde yeni bir kooperatif kuruldu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:19
262 Okunma
Uluslararası Kooperatif Günü’nde Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Kuruldu

Yeni kooperatif, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) olarak adlandırıldı. Gİ-KA KOOP’un hedefi, KKTC’deki yerel üretimi geliştirip, çeşitlendirmek ve pazarlamasına katkı koymaktır. Bu hedefe ulaşmak için kamu, özel şirketler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kooperatifler ile işbirliği yapılacaktır. Gİ-KA KOOP toplumsal bir yardımlaşmaya öncülük edecektir ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacaktır.

Kooperatifin kurucu üyeleri arasında başta GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu olmak üzere aşağıdaki 12 saygın iş kadını bulunuyor:

Berin Avunduk

Hatice Kaptanoğlu Çorba

Didem Kaner

Pınar Başman Süren

Yeşim Direl

Selen Necat Gürkan

Ayşem Erişir

Çağın Çağatay Karataş

Ziynet Şah

M. Şehnaz Çehreli Yerli

Özge Özbekoğlu

Özlem Özbekoğlu

Gİ-KA Koop, kuruluş belgesini Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın elinden aldı. Törende Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal Deniz Dana da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 04.07.2021 00:13
Anahtar Kelimeler:
Girişimci Kadınlar Kalkınma KooperatifiGİKA KOOP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıfat Arap hayata gözlerini yumdu
Rıfat Arap hayata gözlerini yumdu
Limasol'daki yangın için yardım yolda
Limasol'daki yangın için yardım yolda
Limasolda Kontrol Altına Alınamayan Yangınla İlgili Kriz Masası Oluşturuldu
Limasolda Kontrol Altına Alınamayan Yangınla İlgili Kriz Masası Oluşturuldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim