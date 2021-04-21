Uyuşturucu suçuna ceza yağdı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Temmuz ayında meydana gelen uyuşturucu meselesinde dört sanığa ceza yağdı.

Bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin önem arz ettiğine vurgu yapılarak, Sanık Mehmet Dikmen’e 2 buçuk yıl, Sanık Pembe Kamkam’a 2 yıl ve sanıklar Hasan Boncuk ile Şengül Akburç’a ise birer yıl hapis cezası verildiği açıklandı.

Lefkoşa’da 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde 170 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu maddeyi Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettiren, tasarrufunda bulunduran ve 20 gramını satan Sanık Mehmet Dikmen ve söz konusu maddeyi güneyden getiren Pembe Kamkam, 20 gram ağırlığındaki maddeleri alma ve tasarruf etme suçlarını işleyen sanıklar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi huzurunda açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip açıkladı. Katip, uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini dile getirerek, toplum sağlığını tehdit ettiğini kaydetti. Sanıklara ceza verilirken söz konusu maddelerin türü, miktarı ve değerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getiren Katip, sanıklar Mehmet Dikmen ile Pembe Kamkam’ın sabıkalarının bulunmadığını; sanıklar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’un ise sabıkalarının bulunduğunu ifade etti. Katip, sanıklar Dikmen ile Kamkam’ın 170 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu maddeleri ithal ve tasarruf etme, diğer sanıklar Boncuk ile Akburç’un ise uyuşturucu madde alma ve tasarrufunda bulundurma suçlarını işlediğini anımsattı. Sanıkların pişman olduklarını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu dile getiren Katip, bu suçları işleyen sanıklara ceza verilirken kamu yararının düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Katip, bu suçların önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin önem arz ettiğine vurgu yaparak, Sanık Mehmet Dikmen’e 2 buçuk yıl, Sanık Pembe Kamkam’a 2 yıl ve sanıklar Hasan Boncuk ile Şengül Akburç’a ise birer yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.