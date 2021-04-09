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"Yasa dışı mendirek yapımına ceza kesildi"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasaya aykırı yapılan mendirekle ilgili para cezası kesildiğini açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 23:42
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"Yasa dışı mendirek yapımına ceza kesildi"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy’de eski liman olarak bilinen ve Fasıl 78 İskeleler Yasasına aykırı olarak yapılan mendirek ile ilgili para cezası kesildiğini duyurdu.

Yeşilırmak şunları kaydetti:

“Çok güzel bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Limanlar Dairesi Müdürü Sayın Hasan Curcioğlu, tarafından Fasıl 78 İskeleler Yasasına aykırı olarak yapılan mendirek ile ilgili 20 brüt asgari ücret ceza kesilmiştir. Bu haklılığımızın bir göstergesidir. Ulaştırma bakanımız Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay’a yürekli duruşundan dolayı teşekkür ederim. Süreç tekrardan başlıyor. Sonuna kadar gidip bu süreci tamamlayacağız. Turizm Bakanlığı da Akdeniz Fokunu koruma altına almak için adımlar attığı için Sayın müsteşar Serhan Aktunç’a yürekten teşekkür ederim.”

Anahtar Kelimeler:
Emrah Yeşilırmak
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