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Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında 20 yıl aradan sonra ilk yolcu gemisi ve feribot seferleri bugün başlatıldı. Daleela isimli yolcu gemisi Limasol limanından Pire’ye hareket etti.

19 Haziran 2022 Pazar 18:16
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Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı
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Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında 20 yıldır yapılamayan feribot seferlerinin bugün Limasol'dan saat 12.30'da hareket eden M/V Daleeala isimli yolcu gemisi ile yeniden başladığı belirtildi.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE SEFERLER BAŞLATILDI

Güney Kıbrıs Denizcilik Bakan Yardımcısı Vassilis Dimitriadis  her iki ülke vatandaşlarının yoğun talep ve istekleri üzerine feribot ve yolcu gemi seferlerinin başlatıldığını belirterek “Amacımız iki ülke arasındaki deniz turizmi ve deniz taşımacılığını süt seviyelere çıkarmak” dedi. 20 yıl aradan sonra bugün düzenlenen ilk sefere  Denizcilik ve Turizm Müsteşarları, Vassilis Dimitriadis ve Limasol Belediye Başkanı Savvas Perdios, milletvekilleri, gazeteciler ve tüm proje için çalışan ekip üyelerinin de aralarında bulunduğu 173 kişi katıldı.

PAZARTESİ GÜNÜ TURİZM BAKANI KARŞILAYACAK

Sefer öncesinde Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın huzurunda bir tören yapılırken, geminin Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zacharaki’nin huzurunda karşılama töreni Pazartesi günü Pire’de yapılacağı belirtildi. Geminin bu turizm sezonunda Haziran’da 4, Temmuz’da 8, Ağustos’ta 7 ve Eylül’de 3 olmak üzere toplam 22 sefer yapacağı açıklandı.

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