"YUNANİSTAN KARA SULARINI 12 MİLE ÇIKARACAK... SAVAŞA HAZIRLANIN...”

GÜNDEM ÖZEL

Türkiye'nin emekli Tümamirali ve Türkiye ile Libya arasındaki MEB'in babası olan Cihat Yaycı, bu uyarıyı 'Türkiye hazır olmalı' vurgusuyla yaptı. Cihat Yaycı'nın dediğine göre Yunanistan bu planını aşamalı olarak yürütüyor.

Yaycı, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca İyon Denizi'nde 'Egemenlik hakları bulunduğunu' savunarak ülkesinin, İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Yaycı, “Bu hareket Türkiye açısından çok ciddidir çünkü büyük bir planın ilk aşamasıdır. Sonraki aşamada Kithira, Girit, Rodos hattı kara sularını 12 mil beyan edecek. Prosedürün bir sonraki adımında, Türkiye Doğu Akdeniz'de bulunuyor gerekçesiyle Ege'de 12 mili dayatmaya çalışacak. Diğer bir deyişle bu adaların kara sularının 12 mile çıkarılması Yunan kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve 'Casus Belli' (savaş sebebi) teşkil eder” şeklinde konuştu.

Bu Türkiye için kabul edilebilir değildir diyen Yaycı, bu nedenle Türkleri teyakkuzda olmaya çağırdı.

Yaycı, “Yunanistan’ın karasularını planın bir parçası ve ilk bacağı olarak İyon denizinden başlayarak 12 mile çıkarması çok ciddi tehlikeli bir hamle olduğunun sanıyorum pek kimse farkında değil...” dedi.