Yıllardır hem KKTC’de hem de Türkiye’de birçok başarı elde eden Kıbrıslı Türk Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geçtiğimiz aylarda Alanya’da düzenlenen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışı’na katılan Ulaç, 10 km’de 1.49.39’luk dereceye ulaşarak birincilik elde etti.

Elde ettiği derece sebebiyle Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Ultra Yüzme Maratonu’nda yarışan ilk Türk olma başarısını da elde eden Ulaç, Türkiye’yi temsil ederek zorlu bir yarışta dördüncü sıraya yerleşti.

2023 yılında Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında da birincilik elde eden Ulaç güzel başarılara imza attı.

Başarılarından dolayı milli yüzücümüzü gönülden tebrik eden Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf olarak her zaman yanında olduklarını da belirtti.