Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Yönetim Kurulu, Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN'e) bağlı Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen 9'uncu Türkiye Buluşması'na katıldı.

KIBTES açıklamasında, Türkiye Buluşması gibi geniş kapsamlı etkinliklerin sendikal birlikteliği güçlendirdiğini ve ortak vizyonun pekişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Yenilenme, istişare ve ortak akıl vurgusunun öne çıktığı buluşmada, daha güçlü bir teşkilat yapısı ve kararlı bir sendikal duruş için önemli mesajlar verildiği kaydedildi.