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"Kıbrıs Gazimiz Mehmet Ali Taşçı, Kilis Mezarlık Cami'sinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Merhum Gazimize Yüce Allah'tan rahmet kederli ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

Kilis Valiliğinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türklerin, Doğu Akdeniz enerji ve doğalgaz işbirliği denkleminde yerlerini almaları şarttır"

"Türklerin, Doğu Akdeniz enerji ve doğalgaz işbirliği denkleminde yerlerini almaları şarttır"

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve Taşçı'nın yakınları katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi.

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