Bunlar da ilginizi çekebilir

Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olma Saat 18.00 sıralarında, Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, P. Ö.(K-40), kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu Teyan HAFIZ (K-2)'a aracı ile çarpmıştır. Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan HAFIZ, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Kilitkaya köyünde bu gece meydana gelen kaza da 2 yaşındaki kız çocuğu Teyan Hafiz, hayatını kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.