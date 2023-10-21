Kilitkaya köyünde bu gece meydana gelen kazada 2 yaşındaki kız çocuğu Teyan Hafiz, hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebep Olma
Saat 18.00 sıralarında, Kilitkaya köyünde, Değirmenyolu Sokak üzerinde, P. Ö.(K-40), kullanımındaki ZT1951T plakalı araç ile evin avlusuna girdiği sırada, avlu içerinde bulunan çocuğu Teyan HAFIZ (K-2)'a aracı ile çarpmıştır. Olayda ağır şekilde yaralanan Teyyan HAFIZ, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.