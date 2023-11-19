O.Ö. Daire içerisindeki 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet su sebilini çaldıktan sonra sahte davranışla konu daireyi başka bir şahsa 150 Euro karşılığı bir aylığına kiralayıp sahtekarlıkla para temin etti.

Yine aynı yöntemle henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen başka bir daireye de giren O.Ö. kapının kilidini değiştirdikten sonra daire içerisinde bulunan 1 adet televizyonu çalıp, sonra söz konusu daireyi 16 bin TL karşılığında iki aylığına başka bir şahsa kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.





