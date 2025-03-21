Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden Çatalköy İlkokulu bünyesinde geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan okul öncesi 4 yaş sınıflarının bugün hizmete girdiğini duyurarak, “İki yılda ikinci okul…” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kırok, “Bugün, eğitimde önemli bir adımı daha hep birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde öncelikli hedeflerimizden biri, çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak, onları aydınlık bir geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktı. İşte bu hedef doğrultusunda, iki yıl gibi kısa bir sürede ikinci okul binamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kırok, “Bu büyük projeyi hayata geçirirken bizlere destek olan başta Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfına, vakıf başkanımız İçim Çağıner Kavuklu’ya ve Dimağ Çağıner’e yürekten teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza, eğitime verdiği değer ve sağladığı katkılar için minnettarız. Ayrıca, bu okulun yapımında emeği geçen belediyemizin kıymetli çalışanlarına ve eğitim camiamızın değerli öğretmenlerine teşekkürü borç bilirim” açıklamasını yaptı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Eğitime yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu okul, sadece bir bina değil, geleceğin bilim insanlarını, öğretmenlerini, doktorlarını, mühendislerini ve liderlerini yetiştirecek bir eğitim yuvasıdır. Bizler, belediye olarak eğitim yatırımlarımızı artırarak sürdürmeye ve çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki, güçlü bir toplumun temeli eğitimdir. Bu vesileyle, okulumuzun tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha güzel projelere imza atmak dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”