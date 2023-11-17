Dairenin haftalık hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Havanın; yarın ve pazar günü öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağı kaydedilen açıklamada, pazartesinden itibaren cumaya kadar ise çoğunlukla parçalı veya az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 24 - 27, Pazar ve Pazartesi günleri ise 20 - 23 ºC derece santigrat dolaylarında seyredecek.