GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın ilkokul kitaplarının değiştirilmesi veya güncellenmesi ile ilgili başlattığı hukuki süreç devam ediyor.

Savcılığın hazırlık için gün istemesi nedeni ile mahkeme 25 Eylül günü saat 9.30'a ertelendi.

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs'a konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, davayı 'kültürel bir müdahale' olarak tanımlayarak, "yazarlardan izin alınmadan kitapların içeriği tahrip edildiği için Telif Hakları Tüzüğüne, yapılan değişiklikler pedagojik açıdan da sorunlu olduğu için Milli Eğitim Yasası’nın 5. Maddesinden 27. Maddesine ve Sosyal bilgiler kitabında kadınların ikinci plana itildiği için, Kadınalara Karşı Tüm Ayrımcılıkların Önlenmesi Sözleşmesine aykırı olduğu için bu bir kültürel müdahaledir ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerin bilimi ve bilimsel düşünceyi günlük hayatının merkezine koydu"

Öğretmenlerin bilimi ve bilimsel düşünceyi günlük hayatının merkezine koyduklarını belirten Maviş, kültürel değerlerin yerellik ilkesi ve yakından uzağa prensipleri çerçevesinde öğrencilere yeni eğitim döneminde de aktarılmaya devam edileceğini vurguladı.