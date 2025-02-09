

Kuzey Kıbrıs turizminin geliştirilmesi çerçevesinde daha önce yapılan toplantıların devamı niteliğinde yapılan görüşmede, TÜRSAB’a bağlı acentelerin KKTC’nin tanıtımına katkı sağlama amacıyla Kuzey Kıbrıs’a yapacakları gezi hazırlıkları ele alındı.

KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırmaya yönelik görüş ve öneriler paylaşıldığını kaydederek, “TÜRSAB üyelerinin ülkemizi ziyaret etmesi daha önce aldığımız bir karardı. Şimdi bu kararın hayata geçmesiyle ilgili çalışmaları tamamlama aşamasındayız” dedi.

İki örgütün bir süredir karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalar yaptığını anımsatan Akançay, özellikle TÜRSAB üyelerinin KKTC’de konuk edilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de hem daha çok tanıtılması hem de buradan ülkemize daha fazla turist gelmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Akançay bu çerçevede kendilerini konuk eden TÜRSAB yönetimine teşekkür ederek, iki örgütün iş birliklerini güçlendirmek adına yürütülen çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

KITSAB adına KITSAB Yönetim Kurulu Asbaşkanı Oğuz Akançay, Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Özboğaç, KKTC Turizm Tanıtma ve Pazarlama Şube Amiri Mustafa Köprülü, KKTC Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Eğitim Bölümü Sorumlusu İlden Kaya Kasap yer aldığı toplantıya; TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akyıl, Engin Ceylan ve Esra Başeskioğlu, Disiplin Kurulu Üyesi Özgür Ildır Öksüz, Kültür Turizmi İhtisas Başkanı İlham Seyyale, Dış Turizm İhtisas Başkanı Kemal Ertem, İhtisas Başkan Yardımcısı Yeşim Yeşiltaç ve beraberindeki TÜRSAB heyeti katılım sağladı