Girne’de öğrencileri taşıyan serviste meydana gelen cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanan 60 yaşındaki C.D. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli Polis memuru Ali Kamalı, zanlı Cavit Dülek‘in 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğa Cinsel Saldırı' suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının önceki gün Girne-Alsancak güzergahında servise binen öğrencilerden 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini aktardı, mahkemede detayları paylaştı.

Kamalı, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, olay esnasında 30 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi.

Kamalı, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında dava dosyası hazırlamak için süreye ihtiyacı, ayrıca benzer suçtan sabıkası olduğunu ve yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.