Fuara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu fuarda KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tatar ve Ataoğlu ile bir görüşme de gerçekleştirdi.

Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ve en büyük Uluslararası Turizm Fuarı olan ITB Berlin, Turizm ve seyahat sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiren en prestijli fuarlardandır.

ITB Berlin, Turizm ve seyahat sektörünün her alanında ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarını sunan ve ana gelişim trendlerini göstermek için bir platform sunan eşsiz bir projedir.

Dünyanın en büyük uluslararası ticaret fuarı olan, ITB Berlin’ de oteller, turizm meslek örgütleri, tur operatörleri, system sağlayıcıları, hava yolu şirketleri ve araç kiralama şirketleri bulunmaktadır. Her yıl düzenlenen fuarda, şirketlere endüstri ortaklarıyla buluşmak ve iş yapmak için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

Fuarda, Kongre Merkezleri, Seyahat Acentaları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uluslararası Turistik Top Dernekler, Belediye Mühendisliği, Hizmetler, Turizm, Turizm Danışma Bürosu, Travel Seyahat Organizer için donatım, Macera Turizmi, İş Turizmi, e-Turizm, Kültür Turizmi, Eğitim ve İstihdam Turizmi, Seyahat Teknolojisi, Gençlik Seyahat & Ekonomik Konaklama gibi ürünler sergilenmektedir.

ITB Berlin Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını tanıtarak, Dünya turizm sektörü ile ilişklilerimizi daha da güçlendirerek dünyadan daha fazla nitelikli turist tarafından tercih edilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Standımızda, sektörün yetkili birlikleri, acenteler, oteller, rehberler, sağlık turizmi temsilcileri, restorancılar ve diğer ilgilileri yer alıyor. Standımızda yer alan sektör temsilcilerinin ilgi alanlarına giren profesyonellerle tanışmalarını hedeflemekteyiz.

Ayrıca ülkemizi global dünyadan uzaklaştıran ambargoları aşmak adına dijital medya, dünyanın yazılı ve görsel medya olanaklarından faydalanmak ve turizmde temel problemimiz olan ulaşım sorununa çözüm üretmek için alternatif ulaşım tedarikçileri ile iletişim sağlayabilme imkanından daha fazla yararlanma amacındayız.

Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Kuzey Kıbrıs markası ile katıldığımız ITB Berlin Kuzey Kıbrıs’taki turizm profesyonellerini dünyanın dört bir yanından gelen mevkidaşlarıyla bir araya getirme fırsatı bulduğumuz önemli bir uluslararası organizasyon. Bu organizasyondan beklentimiz standımızdaki katılımcıların 2024’e yönelik yeni iş birliği olanakları yakalayabilmesi ayrıca gerçekleşecek toplantılar ve seminerlerde sektördeki yenilikler, gelişmeler ile değişimlerden haberdar olmalarıdır.

Kuzey Kıbrıs için turizm sektörü bir toparlanma sürecindedir. Seyir olumlu yönde ilerliyor. Beklentimiz sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hareket eden ülkemizde 2024 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından bilinirliğimizi artırarak gelirler ve turist sayısı açısından 2019 seviyesini yakalamak. Dünya turizmi açısından da beklentimiz toparlanmaya başlayan sektörün 2024’den itibaren gözle görülür bir ivme kazanmasıdır