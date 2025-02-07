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Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat istikametinden Alanya’ya doğru seyir halinde olan Turgut Özdem’in kullandığı LS 140 KKTC plakalı Nissan marka kamyonet, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İHA’da yer alan habere göre, kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün KKTC plakalı bir araç kaza yaptı.

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