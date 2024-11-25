Lefkoşa Concorde Otel'de yer alan ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılarak konuşma yaptığı törende, protokole, KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel ile Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle imza koydu.

Protokol çerçevesinde iki kurum arasında eğitim ve bilgi paylaşımı, altyapı gibi alanlarda işbirliği yapılacak.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında, sürdürülebilir ekonomi için işbirliği protokolünün önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu’nun bu noktadaki deneyimlerinden faydalanmanın KKTC için önemine işaret eden Amcaoğlu, protokolle kalkınma ve büyüme için adımların hızlanacağını söyledi.

Amcaoğlu, protokolü çok önemsediklerini, iki coğrafyanın tecrübelerini birleştirmesinin kolay olmadığını dile getirerek, çaba gösteren herkese teşekkür etti.

-Üstünel

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel, protokolün önemine vurgu yaparak, işbirliğinin daha hızlı ve detaylı çalışmalara olanak sağlayacağını belirtti.

Üstünel, KKTC’nin Ocak ayında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Rekabet Konseyi’nde temsil edilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, KKTC’nin tanınmasına katkı sağlayacak bu adıma önderlik eden Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu’na teşekkür etti.

Protokol ile tecrübe, eğitim ve mevzuat çalışmalarında bilgi paylaşımına olanak sağlayacağını söyleyen Üstünel, protokolün kurumsal ve teknolojik altyapı anlamında da önem taşıdığını belirtti.

-Küle

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, KKTC ile işbirliğine önem verdiklerini söyleyerek, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla nitelikli kadrosuyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Küle, protokolle bu deneyimlerini KKTC ile paylaşmak, ekonomiyi ileriye taşımak amacıyla sürdürülen çalışmalara destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.