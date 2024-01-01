Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.12.2023 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Akdoğan-Vadili Anayolu 0-1 km’leri arasında, Demet SARI (K-39), yönetimindeki KP 141 plakalı araç ile Akdoğan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir esnada Harput Restoran önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Akdoğan'da Ordu Caddesi üzerinde, Musa ÖZER (E-53), yönetimindeki NH 725 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği bir esnada Ansızın Petrol yakınlarında gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpmasına müteakip, kaldırım kenarında park halinde bulunan JP 255 plakalı kamyonete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

31.12.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Mehmet YILDIRIM (E-30) yönetimindeki LG 930 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Dilay ALPTEKİN SAPER (K-32)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Dilay ALPTEKİN SAPER, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

31.12.2023 tarihinde, 23:00 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Melih ÖRS (E-27), 197 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UE 033 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet ZAN (E-50) yönetimindeki RH 220 plakalı araç ile çarpmışlardır. Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden UE 033 plakalı araç karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Garip KANAT (E-22) yönetimindeki TGS 903 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle TGS 903 plakalı araç yolun solundan çıkış yaparak trafik levhasına, UE 033 plakalı araç ise yolun güney kısmından çıkıp banket kenarında bulunan bir iş yerine ait reklam tabelasına çarparak durmuşlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 02:45 sıralarında, Girne’de Rauf Denktaş caddesi üzerinde Alihan GÜNEŞ (E-31), 383 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 906 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Adem ÜSTÜN (E-48) yönetimindeki TMU 325 araç ile çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Girne'de Ahmet Hamdi Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Yusuf Esat AKILLI (E-23) yönetimindeki UD 409 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce Dr. Fazıl Küçük Caddesine giriş yapıp sağ tarafa doğru dönüşe geçmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 05:40 sıralarında, Dikmen -Taşkent Anayolu’nun 4-5 km’leri arasında Tolga ÇAĞLAYAN (E-23), yönetimindeki UT 984 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan taşa çarptıktan sonra takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tolga ÇAĞLAYAN ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin ASLAN (E-24) ve Natalia SIRTMACI (K-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gemikonağı - Yeşilyurt Anayolu üzerinde Asena BALÇIKÖZÜ (K-23), 216 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RZ 383 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Ecevit Caddesi üzerinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak banket dışında bir ikametgahın önünde park halinde bulunan PC 129 ve KK 475 plakalı araçlar ile telefon direğine çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

01.01.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa - Ortaköy’de, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Agabek JUMABAYEV (E-22), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FK 616 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Dağman Eczanesi önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerine çıkarak önce trafik levhasına ardından GE Motors isimli iş yerinin demir korkulukları ile çevre tellerine çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan demir korkuluklar ile çevre telleri araba galerisi (GE Motors) içerisinde bulunan toplam yedi araç hasar görmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Agabek JUMABAYEV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.