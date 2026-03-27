Dörtyol’da Adnan Menderes Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karşılıklı darp sonucu 69 yaşındaki bir şahsın göğüs kemiği kırılırken, yaralı hastanede tedavi edilerek taburcu edildi. Olayla ilgili tüm taraflar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.