-ÖZEL HABER

Akaryakıta bir zam daha geldi.

Geçen hafta akaryakıtta 95 Oktan benzin ile 98 oktan benzinde 58 kuruşluk indirime gidilirken, eurodizel ve gazyağına 71 kuruşluk zam gelmişti.

Bu hafta ise 95 Oktan ve 98 oktan benzine 1.98 TL zam yapılırken, euro dizel ve gazyağı fiyatları aynı kaldı.

Buna Göre:

29,23 TL olan 95 oktan 31.21 TL'ye, 29,79 TL olan 98 oktan benzin 31.77 TL'ye, yükseldi.

Euro Diesel ve gazyağı fiyatları ise 29.65'te sabit kaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yeni akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.