Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğünün 25 Eylül – 1 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, yangınların 5’i Girne, 4’ü Lefkoşa, 2’si Gazimağusa, 2’si Güzelyurt’ta meydana gelirken, 1’er yangın da Geçitkale, İskele ve Yeşilköy’de yaşandı.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri ise, “çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, kişi/ler tarafından yakılma, vinç aracın elektrik tellerine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak açıklandı.

Raporda itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olaylar ise, “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların, iki katlı evin birinci katına düşüp yaralanan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, ağaçlarda, çatılarda mahsur kalan ve apartmanın bodrum katında biriken su içerisine düşen kedilerin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, itfaiye şubelerinin okullar tarafından ziyaret edilmesi, yangına karşı tedbir alınması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak sıralandı.