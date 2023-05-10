82 bin 587 kişinin oy kullandığı ve katılım oranının yüzde 58.9 olduğu KKTC’de, geçen seçime oranla oy kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Nüfusa oranla oy kullanımını en çok artıran ülke KKTC oldu.

Ercan Havaalanı’na iki otobüs ve bir sivil savunma aracı ile getirilen oy torbaları görevliler tarafından uçağa yerleştirildi. İşlemler sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Saklama ve Ulaştırma Komisyonu’nda bulunan siyasi parti ve memur üyeler de hazır bulundu.

Oy pusulalarının yer aldığı torbalar, Yurtdışı Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

-KKTC’de 82 bin 587 kişi oy kullandı

Yetkililerden elden edilen bilgiye göre, toplam seçmen sayısının 140 bin 111 olduğu KKTC’de, 82 bin 587 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 58.9 oldu.

Türkiye’de 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için KKTC’de 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmıştı. Katılım oranı ise 40.22 olmuştu.

- Nüfusa oranla oy kullanımını en çok artıran ülke KKTC

2018’deki seçime göre oy kullanımında 39 bin 769 adet artış gerçekleşti. Bu rakamlara bakıldığında nüfusa oranla oy kullanımını en çok artıran ülke KKTC oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’deki seçmenler 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 13 gün boyunca oy kullanmıştı. Oy verme işlemleri dün sona ermişti.