Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Aygün Karagil mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 raddelerinde Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest Park B Blok park yerinde bulunan ve sorumluluğu B.T'ye ait olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına ateşli silah ile iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, saat 08.00'de olayın polise rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, müşteki B.T'den temin edilen ifadesinde, 13 Aralık 2023 tarihinde O.F'nin kullanımında bulunan telefonun whatsapp uygulaması üzerinden müştekinin kullanımında bulunan whatsappı arayarak, “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı.

Polis, olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde olayın kiralık plakalı koyu renk Mazda axela model bir araç kullanıcısı tarafından yapıldığının tespit edilerek gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi. Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada H26286 seri numaralı HS-9 marka 9 mm tabanca ve 32 adet canlı 9mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının olay sırasında kullanmakta olduğu eldivenleri terminal bölgesinde bir tırın altına atmış olduğunun tespit edilerek konu eldivenlerin emare olarak alındığını, olay sırasında takmış olduğu bereyi atmış olduğu çöp varilinin tespit edilerek konu berenin emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının taksi aracılığı ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek,uçağın aprona tekrar inişi sağlanarak zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda ismini vermediği bir şahıs tarafından İstanbul- Türkiye'den B.T'yi ayaklarından vurmak amacı ile Kıbrıs’a gönderildiği, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte KKTC'de bilmediği birileri tarafından temin edildiğini, kendisinin müştekiyi vurmaktan vazgeçtiği için sadece araca ateş ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, daha sonra zanlı O.F^nin tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, Savcı Hasan Boşnak’ın soruları üzerine, silahlı saldırı yapan zanlının ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını söyledi. Polis, B.T ile İstanbul’da yaşayan İ.F arasında alacak-verecek meselesi olduğuna dair iddia olduğunu ancak B.T'ni

n F. kardeşlere borcu olmadığını söylediğini aktardı. Polis, B.T ile O.F arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı haklarında dosya mevcut olduğunu açıkladı.

Polis, bir başka soru üzerine ise zanlı Yavuz’un B.T'nin eşini başörtülü görünce onu vurmaktan vazgeçtiğini, hatta ona “Vurulduğunu duyur, kurtul” diye not yazmayı düşündüğünü ancak yapmadığını, sırf B.T'ye sıkmamak için park halindeki araca ateş ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Yavuz’un 20-23 aralık tarihleri arasında ülkede ne yaptığının, KKTC'de silah, mermi ve araç temini yapanların kimler olduğunun araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının aracı kurşunlarken, görüntülerinin olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.