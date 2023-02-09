Türkiye'ye giden polis ve itfaiye ekiplerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ihtiyaç görülen illerde çalışacakları öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, dün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 17 çevik kuvvet polisini Ercan Havalimanı'ndan uçakla Adana'ya gönderdi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne bağlı 10 itfaiye personelinin Gazimağusa Limanı'ndan gemiyle yola çıktığı bildirildi.

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