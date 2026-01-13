Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru G.T., olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 9 Ocak 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda, zanlının tasarrufunda yaklaşık 11 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi, porselen tabak ve casino oyun kartı bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ifade verdiğini, ifadesinde 2 Ocak tarihinde Lefkoşa’da bir şahsın yönlendirmesiyle bir şahsa 4 gram kokaini, başka bir şahsa ise 400 Euro karşılığında sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs bulunduğunu ve analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini belirterek, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.