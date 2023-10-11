Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 10 Ekim 2023 tarihinde zanlı M.D'nin Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve Kuzey Kıbrıs’a uyuşturucu getireceğine dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda bekleyişe geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkeye giriş yaptığı esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık 22 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında zanlıyı beklediği tespit edilen B.H'nin de üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının çantasında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir gram beyaz toz ele geçirildiğini açıkladı.

Polis her iki zanlının da itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, zanlı M.D'nin 7 Ekim 2023 tarihinde aranan şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve oradan 2 gram kokain alıp, KKTC’ye ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 2 gram uyuşturucunun bir miktarını zanlı B.H ile birlikte içtiğini, kalan kısmını da B.H'ye verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, uyuşturucu madde ile ele geçirilen beyaz tozun devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini kaydeden polis, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.