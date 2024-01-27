Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sınav 8 okulda iki oturumda yapılacak.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefke Gazi Lisesi’nde yer alacak sınavın birinci oturumu 09.00 – 10.30, ikinci oturumu ise 11.00 – 12.30 arasında yapılacak. Sınavla ilgili olarak bu sekiz merkezde toplam 249 öğretmen ve uzman görev yapacak.

Sınav için 2 bin 220 öğrencinin kayıt yaptırdığı kaydedildi. Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli olacak.