Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.05.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güvercinlik köyü yolunda, Elçin ALIKAN (K-32) yönetimindeki ST 086 plakalı araç ile Güvercinlik köyü istikametinden Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu istikametine doğru seyrettiği sırada Güvercinlik kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeyen Ömer KARAKUŞ (E-58) yönetimindeki TRJ 410 plakalı tır aracın önünü tıkaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve tırın arkasındaki dorsede taşınmakta olan konteyner, bağlı bulunduğu yerden koparak yola düşmüştür.

Yolda kontrolsüzce sürüklenen konteyner, ST 086 plakalı aracın ön kısmına ve yolun dışında bulunan çelik bariyere çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan ST 086 plakalı araç sürücüsü Elçin ALIKAN, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam etmektedir.