“Konut Hak Sahipliği için Başvuru ve Kura Çekimi İle İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü”, mortgage sistemiyle sosyal konut yapılması sürecinde, başvuru yapacak yurttaşların doldurması gereken formaları, başvuruda sunulacak belgeleri ve kura çekimine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Tüzüğe göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için projelendirilen ortak kullanım alanları hariç en az 60 en çok 140 metrekare kapalı alanı olan yapılardan oluşacak konutlar için hak sahipliği başvuruları idare tarafından hazırlanıp Kaymakamlık aracılığıyla köy kahvelerine asılacak yazılı duyuruyla ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek.