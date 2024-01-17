GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Ete, balığa, elektriğe, simite ve diğer temel gıda ürünlerine gelen zamların ardından çiğ süt fiyatlarının da artırılmasıyla, süt fiyatlarına yüzde 32 oranında zam geldi.

Önceleri 31,5 TL'den satışa sunulan 1 litre Koop Süt’ün fiyatı 41,5 TL’ye yükseldi.

Öte yandan önceleri 32 TL olan 1 litre yağsız süt 42,95 TL'ye, laktozsuz süt fiyatı ise 38,25 TL'den 46,45 TL'ye çıktı.

Geçtiğimiz gün Gündem Kıbrıs’a konuşan Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın, maliyetleri bir hayli artıracağını, süt ve süt ürünlerine ardı ardına zamlar geleceğini söylemişti.