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Başarılarından ötürü Evkaf Genç Destek Ödülünü genç oyuncumuza teslim eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, ödül teslim esnasında açıklamalarda bulundu. Benter, Koopspor çatısı altında yetişen sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz, ifadelerini kullandı.

294 bin 350 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiler: 3 tutuklu

294 bin 350 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiler: 3 tutuklu

Koopspor altyapısında yetişerek geçtiğimiz yıl ülkemizi Türkiye U15 Yıldız Erkek Milli Takımında temsil eden Kıbrıslı Türk basketbolcu Demir Öztoprak, Avrupa Şampiyonasında sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.

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