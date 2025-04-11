Polisten yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından 08.04.2025 tarihinde 20 Kordon Boyu Caddesi üzerinde trafik denetimi sırasında kontrol maksatlı durdurulmak istenen bir araç sürücüsü polisin dur emrine uymayarak olay yerinden aracı ile kaçması üzerine söz konusu araç ve sürücüsü Kent Güvenlik Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme neticesinde tespit edilerek polise celp edilmiştir.

Yapılan soruşturmada bahse konu araç sürücüsünün, önceden 100 ceza puanı dolmasından ötürü sürüş ehliyetinin polis tarafından alındığından dolayı polisin dur emrine uymayarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Söz konusu şahsa işlemiş olduğu trafik suçlardan dolayı toplam 60.856,60 TL para ve 135 ceza puanı kesildi.



11.04.2024 tarihinde sabah saatlerinde, Girne Naci Talat Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan Girne Trafik Şube Amirliği ekipleri, bir başka araç sürücüsünün de “A” İşletme izinsiz (korsan taksi hizmeti) araç kullanarak yolcu taşımacılığı yaptığını tespit ederek söz konusu şahsa 86.938 TL para ve 50 ceza puanı kesti.