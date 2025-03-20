Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan yaya Gulkamar Bayramoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Abdurrahman Karaca (E-22) yönetimindeki UA 549 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Gulkamar Bayramoğlu’na (K-59) çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.