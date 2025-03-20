Polisten verilen bilgiye göre, Abdurrahman Karaca (E-22) yönetimindeki UA 549 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Gulkamar Bayramoğlu’na (K-59) çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan yaya Gulkamar Bayramoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Abdurrahman Karaca tutuklandı.