Polisten verilen bilgiye göre, Abdurrahman Karaca (E-22) yönetimindeki UA 549 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Gulkamar Bayramoğlu’na (K-59) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Gulkamar Bayramoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Abdurrahman Karaca tutuklandı.