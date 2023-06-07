Bakan Oğuz, çiçek hastalığının ilk görülen 3 ağıl haricinde başka bir ağılda vakaya rastlanmadığını belirtti.

Gazimağusa, Güverciinlik ve Tuzla bölgeleirnde bulunan 240 işletmede, toplam 17059 küçükbaş aşılandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 27 Mayıs tarihinde Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgelerin karantina altına alındığını ve 27 Temmuz tarihine kadar 3 bölgede hayvan giriş çıkışı yasağının devam edeceğini ifade etti.

Bakan Oğuz, çiçek hastalığı ile ilgili süreci hayvancılık komitesinin yakından takip ettiğini ve komite tarafından alınan kararların uygulamasında hassasiyet gösterildiğini belirtti. Ayrıca hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını ifade etti.