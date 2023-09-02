Girne'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı V.M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tuncay İbrahimzade olayla ilgili bulguları aktardı.

İbrahimzade huzurda bulunan zanlının 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.25 raddelerinde, "Brand House" isimli kozmetik ve giyim mağazasına, müşteri olarak girerek, raf üzerinde bulunan toplam değerleri 12 bin 968 TL olan Elizabet Arden marka muhtelif kozmetik ürünlerini, tasarrufunda bulunan kırmızı renk çantası içerisine koymak suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlının ikametgahında yapılan aramada bahse konu kozmetik ürünleri bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru Tuncay, İbrahimzade zanlının ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.