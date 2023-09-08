Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı açlık sınırını açıkladı. KTAMS, Başbakanlık önünde ağustos ayı açlık sınırını açıkladı.

Asgari ücretlin açlığa mahkum edildiğini savunan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 16 bin 526 liraya yükseldiğini açıklayarak, asgari ücretin ise 15 bin 750 lira olduğunu hatırlattı.

Açlık sınırının yükselmesiyle vatandaşın geçinemediğini söyleyen Güven Bengihan, Başbakanlık önüne getirilen alışveriş sepetinin içerisinde günlük asgari ücret miktarı kadar alışveriş yapılarak getirildiğini söyleyerek, “En uygun ürünleri seçerek getirdik. Sepette ne tavuk, ne et, ne de tüp gaz var” diyerek, yönetime tepki gösterdi.

Asgari ücretin eridiğini vurgulayan Bengihan, asgari ücretlinin ölüme terk edildiğine işaret etti.

BİR MAHKUMUN AYLIK YEMEK GİDERİ 22 BİN TL, ASGARİ ÜCRET 15 BİN 750 TL

Başbakanlık önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Bengihan, cezaevinde bulunan bir mahkumun aylık yemek gideri 22 bin TL iken, gıda, ev kirası, elektrik harcaması ve sosyal yaşam gibi giderleri olan asgari ücretlinin aldığı maaş ise 15 bin 750 TL olduğunu ifade etti.