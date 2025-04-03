Greve, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) da destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Bölge Amirliği'nde yaptığı basın açıklamasında, iyi niyetli adım atılmazsa yarın da greve devam edeceklerini söyledi.

Sorunun sadece personel eksikliği olmadığını, Sosyal Sigorta Lefke Bölge Amirliği binasının yıkılmaya yüz tuttuğunu, ilçedeki diğer dairelerin de sorunlu olduğunu savunan Bengihan, Lefke’deki kamu binalarına gerekli yatırımın yapılmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “ ‘KKTC’yi ilelebet yaşatacağız’ diyenlerin halka layık gördüğü bu mu? Bu görüntüler bize yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Lefke kâğıt üzerinde ilçe ama pratikte değil” diyen Bengihan, buradaki devlet kurumlarının alt yapısının da personel sayısının da yetersiz olduğunu savundu.

1990’lı yıllarda burada 5 kişinin çalıştığını, aratan nüfusa ve iş yüküne rağmen 2025’te personel sayısının 3'e nasıl düşürüldüğünü soran Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Bölge Amirliği’ndeki personelin iş yükü altında ezildiğini söyledi.

Buradaki personelin siyasi atamayla Sağlık Bakanlığı’na görevlendirildiğini de iddia eden Bengihan, söz konusu personelin greve gidecek eski çalışma arkadaşlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yakışıksız yorumlar yaptığını savundu.

“Amacımız birini dövmek, eleştirmek değil. İsimlerle, kişilerle derdimiz yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya çağırıyoruz” diyen Bengihan, burada önümüzdeki günlerde emeklilik hakkı kazanacak personel de bulunduğunu, istihdam için neyin beklendiğini sordu.

İş ola değil liyakate dayalı istihdam talep ettiklerini de vurgulayan Bengihan, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Sosyal Konut Birimi’ne Başbakanlık ve Personel Dairesi’nin haberi olmadan 8 kişi istihdam edildiğini de iddia eden Bengihan, KTAMS’ın fırsat eşitliğine dayalı istihdamı savunan bir örgüt olduğunu kaydetti. Bengihan, “Sömürü, haksızlık, hukuksuzluk devam ettiği sürece mücadelemiz de devam edecek” dedi.