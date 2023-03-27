KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, Birliğin Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı ile görüşmelerinde KTMMOB Yasası (Değişiklik) Önerisi, İmar Yasası (Değişiklik) Tasarısı, İmar Planları ve inşaatların kontrol edilmesi konuları görüşüldü.

Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında inşaatların kontrol edilmesi ile ilgili olarak KTMMOB üyelerinin nasıl daha aktif görev alacaklarının detaylarının paylaşıldığı ziyaretlerde, KTMMOB’nin tüm belediyelerde inşaatların denetimine yönelik çalışmasını yaptığı kontrollük sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.