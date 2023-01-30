Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), üç milletvekili tarafından KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulmasını protesto etmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak eylem öncesi, KTMMOB üyeleri, ‘Birlik Yaşatır’ sloganıyla bir video hazırladı.

Kısa sürede etkileşim alan video, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafında paylaşıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00’da KTMMOB binasında buluşulacak ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürünecek.