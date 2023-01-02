Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kötü fiziki durumundan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

KTOEÖS, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin içler acısı durumunu ortaya koymaktan duydu üzüntüyü belirterek, uyarılarda bulundu.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nin elektrik bölümü binasının eğitim/öğretim faaliyetlerinin yapılması için uygun ve güvenli olmadığını kaydeden KTOEÖS adına Mali Sekreter Mehmet Güneyli tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde okul binasından kopan bir parçanın herhangi bir öğrenci veya öğretmenin üzerine düşmemesi büyük bir şanstır. Peki bundan sonra binada olabilecek bir yıkılmanın herhangi bir faciaya neden olmayacağından emin olabilir miyiz?” dedi.

Tüm okulların güvenli ve standart hale getirilmesi konusunda ciddi bir altyapı çalışması yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Mehmet Güneyli, “Aksi takdirde oluşacak kötü bir durumun birinci sorumlusu eğitimi yönetenler olacaktır” diye konuştu.