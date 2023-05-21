KTOEÖS Başkanı Selma Eylem KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl öğretmene rağmen yüksek danışmadan geçirilip, Mecliste ivediliği alınarak bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Tasarısı'nın komitede görüşülmesi gündeme geldiği andan itibaren grev ve eylemlerle tavırlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Eylem, “Günlerdir sokaktayız. Eylemdeyiz. Bize, haklarımıza, onurumuza ve sendikamıza yapılan saldırılara karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandığı açıklamasında grev ve eylemlere katılarak kararlılığını gösteren ve mücadeleye katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

