Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın öğleden sonra grevde olacakları 13 okulu açıkladı.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in açıklamasına göre, yarın öğleden sonra eylemde olunacak okullar şöyle:
“Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu.”