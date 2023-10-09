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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in açıklamasına göre, yarın öğleden sonra eylemde olunacak okullar şöyle:

Karşıyaka, Girne ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi

Karşıyaka, Girne ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi

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