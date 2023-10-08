Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın öğleden sonra 16 okulda eylemde olacağını açıkladı.
Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyecek, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KTOEÖS’ün eylem yapacağı okulları şu şekilde:
“Hala Sultan İlahiyat Koleji, Mağusa Türk Maarif Koleji, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi, Esentepe Ortaokulu, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi.”