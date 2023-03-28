Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), AB kalite programı kapsamında korumalı menşe belgesi (PDO) Sertifikasını alan ve Hellim/Halloumi ismini kullanma hakkına sahip ilk Kıbrıslı Türk süt ve süt ürünleri üreticisinin Gülgün Süt Mamulleri Limited olduğunu duyurdu.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayında uluslararası akredite bir kurum olan Bureau Veritas tarafından kontrol edilen Gülgün Süt Mamulleri Limited, Kıbrıs Türk toplumundan “Hellim” PDO - Protected Designation of Origin (Korumalı Menşe Tanımı) ürün spesifikasyonunda belirtilen gerekliliklere uygun olduğu değerlendirilen ilk Kıbrıslı Türk Üretici oldu. PDO ürün sertifikasını alan üreticiler AB topraklarında “Hellim” adını kullanarak satış yapabiliyor.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun PDO ürünlerini Yeşil Hat üzerinden ticaretini gerçekleştirerek, AB kalite programından tam olarak yararlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken AB hayvan ve halk sağlığı gerekliliklerine ilişkin önlemlerin uygulanması halen devam etmektedir” denildi.