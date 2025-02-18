KTTO tarafından yapılan açıklamada, Liman İşçileri Şirketi’nin hizmet veremez duruma gelmesi nedeniyle Gazimağusa ve Girne limanlarında verilen elleçleme (yükleme-boşaltma) hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla açılan ihalenin bir türlü sonuçlandırılmamasının liman hizmetlerini tehdit eder bir noktaya geldiği belirtildi.

“Limanlarımızdaki elleçleme hizmetlerinin çağdaş ölçülere uygun olarak sürdürülmesi, bu alanda yatırımı olan işletmelerimizin korunması, büyük ölçüde hizmetler sektörüne dayanan ekonomimizin ihtiyaç duyduğu ithal ürünlerin maliyetleri üzerindeki elleçleme baskısının azaltılması bakımından temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.” denilen açıklamada, elleçleme hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili açılan ihaleye teklif veren firmaların değerlendirilerek yerel işletmeleri, bu işletmelerin yatırımlarını ve Kıbrıs Türk ekonomisini koruyacak şekilde sürdürülmesi ve en erken zamanda sonuçlandırılması istendi.